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الأحد، 13-11-2022 10:58 ص

فيديو .. حسام حبيب يُغضب الجمهور بتعليقه على زواجه من شيرين

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الوكيل الإخباري-تفاعل الجمهور بشكل واسع مع خبر عودة النجمة شيرين عبد الوهاب لطليقها الفنان حسام حبيب، وخسرت بسبب هذه الخطوة تعاطف محبيها الذين سارعوا الى انتقاد ما قامت به، واصفين اياها بأنها غير متزنة عقلياً وتعاني من مشكلة نفسية جدية تحتاج الى العلاج.

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وفي أول تعليق له على إعلان عودته إلى زوجته، أكد حسام في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الاعلامي عمرو اديب أن "المشكلة من البداية كان على أمر بسيط ولا يستحق كل ما حصل".


وأعرب وهو يضحك عن سعادته بعودته لزوجته، قائلا: "هي اللي أقنعتني بالزواج"، ليقاطعه أديب: "كده شيرين هتبصلك بصتها بحاجب ونص كده"، ليردّ عليه حبيب ضاحكا: "هتاكلني علقة دلوقتي".


وأضاف ببرود أعصاب: "مشاكلنا كانت هبلة وعبيطة.. وتدخل الناس هو الذي ضخم الموضوع، ومشاكلنا مثل أي بيت، وتحدثت أنا وشيرين قبل الرجوع أننا لا بد أن نركز في حياتنا، وأن نصلح من أنفسنا، وكل شخص منا يشرّف الآخر، وحياتنا الشخصية لن تظهر إلى العلن".


وتابع: "أنا أعذر الذين يكرهونني، لأنهم يحبون شيرين، وأنا كنت حزين على شيرين مثلهم".


تفاعل الجمهور بشكل واسع مع حالة التناقض التي يعيشها الثنائي المثير للجدل في حياتهما الشخصية، وانتقد العديد منهم ما اسموه "بالتمثيلية الفاشلة"، و"لعب الأطفال"، منتقدين النجمة المصرية وشنوا عليها هجوماً قاسياً، معتبرين أن مكانها المستشفى لاستكمال علاجها، مستغربين من ضعف شخصيتها وموافقتها الفورية بالعودة الى طليقها الذي لقبته بأنه "حب حياتها" رغم كل معاناتها السابقة معه.

 

 

 

 

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