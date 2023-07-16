الأحد 16-07-2023
الوكيل الاخباري

إغلاق الطريق المؤدي إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري في العقبة غدا

تحذير من السير للسائقين بشأن لوحة أرقام المركبة

تعرّف على التعليمات الجديدة لأسس وشروط تنظيم سياحة المغامرات في الأردن

صدور تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات

بيان هام صادر عن البنك المركزي

رسالة من الملك إلى أمير قطر

ولي العهد : أبطالنا من ذهب

التدريب المهني تعلن عن فتح باب التسجيل بالبرنامج الزراعي

نائب الملك يرعى افتتاح فعاليات المؤتمر الإقليمي لتكنولوجيا الطائرات المسيرة

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الأحد، 16-07-2023 04:41 م

قصي خولي يكشف عن تحضير يحيى بيازي لمشروع جديد

قصي-خولي-يحيى-بيازي


الوكيل الإخباري- من خلال موقع تبادل الصور والمقاطع المُصوّرة، إنستغرام، وجّه الفنان السوري قصي خولي رسالة تهنئة لمواطنه الفنان يحيى بيازي، بعدما طمأن جمهوره على صحته، معلنًا تجاوز ه لمرحلة الخطر وتماثله للشفاء إثر إصابته بمرض التصلب اللويحي.

اضافة اعلان


عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام، نشر خولي صورة لبيازي، وصاحبها بتعليق يقول خلاله: "أبو أوس.. ألف سلامة عليك يا بطل". كاشفًا عن تحضير "بيازي" لمشروع جديد سيفاجئ جمهوره قريبًا، قائلًا: "إن شاء الله قريبًا تفاجئ الناس بمشروعك الجديد والجميل".

كان الفنان السوري يحيى بيازي، قد كشف خلال ظهوره الأخير ببرنامج "شو القصة" مع الإعلامية رابعة الزيات، عن تفاصيل إصابته بمرض التصلب اللويحي والصعوبات التي واجهها بسبب هذا المرض.

 

ليالينا

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مزتىمزىم

احد ابطال الكبير اوي: كنت هضرب 3 شباب والفن ملهوش أمان

20237161518219186C

أحمد عز يفوز بجائزة

imgid442017

مفاجأة لنجم "باب الحارة" سامر المصري على المسرح -فيديو

655

على طريقته الخاصة .. أحمد سعدني يحتفل بيوم ميلاده

1e4f8caf-10a3-420c-b7a9-c367103f012e_814695_original

دينا حايك تعتب على نانسي عجرم: لم تسأل عني

202104150947324732

الموت يفجع سعد الصغير

أخبار متعلقة
imgid411277

لأول مرة .. نجم باب الحارة يروي تفاصيل صراعه مع المرض

444

صورة- قصي خولي يكشف ملامح نجله للمرة الأولى خلال يوم ميلاده