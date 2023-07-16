قصي خولي يكشف عن تحضير يحيى بيازي لمشروع جديد

الوكيل الإخباري- من خلال موقع تبادل الصور والمقاطع المُصوّرة، إنستغرام، وجّه الفنان السوري قصي خولي رسالة تهنئة لمواطنه الفنان يحيى بيازي، بعدما طمأن جمهوره على صحته، معلنًا تجاوز ه لمرحلة الخطر وتماثله للشفاء إثر إصابته بمرض التصلب اللويحي.

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عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام، نشر خولي صورة لبيازي، وصاحبها بتعليق يقول خلاله: "أبو أوس.. ألف سلامة عليك يا بطل". كاشفًا عن تحضير "بيازي" لمشروع جديد سيفاجئ جمهوره قريبًا، قائلًا: "إن شاء الله قريبًا تفاجئ الناس بمشروعك الجديد والجميل".



كان الفنان السوري يحيى بيازي، قد كشف خلال ظهوره الأخير ببرنامج "شو القصة" مع الإعلامية رابعة الزيات، عن تفاصيل إصابته بمرض التصلب اللويحي والصعوبات التي واجهها بسبب هذا المرض.

ليالينا