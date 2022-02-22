قصي خولي ينفي قيامه بعمليات تجميل من أجل الوسم

الوكيل الإخباري - فاجأ الفنان السوري قصي خوري عشاقه بالمظهر الجديد الذي ظهر فيه في مسلسل الوسم، الذي بدأ عرضه على منصة شاهد.

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الشكل الجديد جعل المتابعين يتساءلون حول حقيقة إجرائه لعمليات تجميل، وهذا ما دفعه للرد، ونفي الأمر.



وقال قصي خولي إنّ خبيرة المكياج ردينا ثابت هي من قامت بتغيير شكله باستخدام مكياج خاص، مؤكداً في الوقت ذاته عدم خضوع لأي عملية تكبير أو نفخ للشفاه أو لمنطقة الذقن كما يشاع.



من جانبها قالت خبيرة المكياج ردينا ثابت، إنّ شخصية نورس التي يلعبها قصي في العمل تتطلب الظهور بمظهرٍ خاص مختلف عن شكل قصي الحقيقي، وهذا ما دفعها لإجراء هذه التغييرات على شكله، ودعت المشككين بالحقيقة لرؤية اختبار المكياج الذي تم للشخصية.



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