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الثلاثاء، 11-10-2022 12:48 م

قيس الشيخ نجيب الى تركيا لتصوير دوره في مسلسل 'الخائن' بنسخته العربية

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الوكيل الإخباري - علم ET بالعربي من مصادره الخاصة أن قيس الشيخ نجيب غادر إلى تركيا لبدء تصوير دوره في النسخة العربية من المسلسل التركي "الخائن".

وأن البطولة في العمل ستكون ثلاثية حيث يجتمع كل من مرام علي و سلافة معمار و قيس الشيخ نجيب وغيرهم في المسلسل.

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العمل يعتبر من الأعمال الطويلة والتي يمكن أن يصل عدد حلقاتها الى 90 حلقة، حيث لم تستقر الشركة المنتجة بعد على اسم له، وهناك إسمين مطروحين "الخائن" أو "عديم الوفا".

الخائن Sadakatsiz‏ هو مسلسل تركي درامي ، بدأ عرضه في 3 أبريل 2020 من إخراج نسليهان يشيليورت، وتأليف كمال حمامجي أوغلو وديلارا باموك  وبطولة جانسو دره، جانير جيندوروك ويشاركهما البطولة عدد من الممثلين الأتراك.

ET بالعربي 

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