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السبت، 12-08-2023 01:12 م

كاظم الساهر غاضب من لقب "القيصر" لهذا السبب!

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الوكيل الإخباري- على الرغم من اعتقاد الكثيرين أن الشاعر السوري نزار قباني، هو من أطلق على الفنان العراقي كاظم الساهر اسم القيصر، إلا أن القيصر كشف عن رأيه في لقبه الذي يشتهر به في العالم العربي.

وفي مقابلة أجراها برنامج ET بالعربي مع الإعلامي ربيع هنيدي الذي قدم الفنان في مهرجان قرطاج عام 1997،  قائلاً: "أنا أطلقت عليك لقب القيصر في تونس سنة 1997، ولا زلت أحتفظ بالبراهين، وحتى الشاعر كريم العراقي شاهد على ذلك".

ولكن كاظم رد بالقول: "إن جئت للواقع حرمني لقب القيصر، من اسم كاظم اللي سمتني إياه أمي، ولكني أحب اسمي كاظم".

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