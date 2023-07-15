وصلة دبكة على مسرح كاظم الساهر في عمان - فيديو

الوكيل الإخباري- أحيا الفنان الكبير كاظم الساهر حفل غنائي في العاصمة عمان ليلة الخميس وسط حضور جماهيري كبير من محبيه .



وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من حفل القيصر كاظم الساهر تظهر انسجام الجمهور مع اغنياته القديمة والجديدة التي قدمها ، كأغنية "انا وليلى " و"الليلة احساسي غريب ".



وتفاعل الجمهور مع الفنان العراقي كاظم الساهر بشكل كبير، حيث نشرت الشركة المنظمة للحفل مقطع فيديو لدبكة قدمها أشخاص على المسرح

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