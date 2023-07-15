وصلة دبكة على مسرح كاظم الساهر في عمان - فيديو

الوكيل الإخباري- أحيا الفنان الكبير كاظم الساهر حفل غنائي في العاصمة عمان ليلة الخميس وسط حضور جماهيري كبير من محبيه .
وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من حفل القيصر كاظم الساهر تظهر انسجام الجمهور مع اغنياته القديمة والجديدة التي قدمها ، كأغنية "انا وليلى " و"الليلة احساسي غريب ".
وتفاعل الجمهور مع الفنان العراقي كاظم الساهر بشكل كبير، حيث نشرت الشركة المنظمة للحفل مقطع فيديو لدبكة قدمها أشخاص على المسرح
لقطات من حفل كاظم الساهر في عمان ووصلة دبكة على المسرح #الوكل_الاخباري pic.twitter.com/OKVrGpYOVm— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 15, 2023