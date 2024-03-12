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الثلاثاء، 12-03-2024 11:08 ص

'كوبرا' لمحمد إمام يخوض السباق الرمضاني متأخراً

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الوكيل الإخباري - فاجأ الممثل المصري محمد إمام جمهوره بإعلانه عرض مسلسله الرمضاني "كوبرا"، في النصف الثاني من شهر رمضان، على قناة "mbc مصر" ومنصة "شاهد".

وبذلك، ينضم مسلسل كوبرا لـ 6 أعمال رمضانية شهيرة، من المقرر عرضها في النصف الثاني من الشهر الفضيل، منها مسلسل "فراولة" الكوميدي للفنانة نيللي كريم.

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وتؤدي كريم والدها دور فتاة اسمها فراولة والدها حارس في الزمالك، وتحلم بتغيير حياتها، فتستغل قدرتها على قراءة الفنجان لتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المتابعين والمعجبين، الذين تستحوذ على عقولهم.

 

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