لجين عمران تكشف أسباب رغبتها في إخفاء زواجها الجديد - فيديو

الوكيل الإخباري - كشفت الإعلامية لجين عمران، الإعلامية أنها تستعد للزواج.



وقالت الإعلامية السعودية أثناء استضافتها ببرنامج "مراحل" مع الإعلامي علي العلياني على قناة sbc عن عدة أمور حول حياتها الخاصة والمهنية.

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وأضافت لجين عمران إن لها تجربتين في الزواج ومنها تجربتها الحالية، وكشفت استعدادها للزواج قريباً، وقالت أنا الآن "مُلكة"، أي أنها في فترة الخطوبة

وحرصت لجين على إبقاء الأمر بعيدًا عن الإعلام.

نواعم