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الأحد، 25-02-2024 12:00 م

للمرة الثانية.. زينة 'إسكندرانية' مع أحمد السقا في 'العتاولة'

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الوكيل الإخباري - تجسد الفنانة زينة شخصية فتاة إسكندرانية خلال أحداث مسلسل "العتاولة"، المقرر عرضه على منصة shahid، في موسم دراما رمضان 2024.

وقامت زينة مؤخراً بأداء دور فتاة إسكندرانية إلى جانب أحمد العوضي بفيلم "إسكندراني"، الذي عرض مؤخراً في السينما المصرية والعربية، بالتعاون مع  المخرج خالد يوسف.

وتختلف القصة بين العملين، إذ يجمع "العتاولة" زينة في قصة حب مع أحمد السقا، وتدوره أحداث "العتاولة" في إطار من الإثارة والتشويق والأكشن، وينشأ صراع دموي بين شقيقين بسبب الطمع والغيرة، ويملأ الانتقام قلبيهما، مما يتسبب في دمار كل العائلة، والزج بأحدهما للسجن، وهو الفنان أحمد السقا.

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زينة إسكندرانية للمرة الثانية 
مسلسل “العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، نهى عابدين، صلاح عبد الله، هدى الإتربي، ميمي جمال، محمد نجاتي، فريدة سيف النصر، مؤمن نور، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.


أما فيلم "الإسكندراني" من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، وشارك في بطولته أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي، وعدد آخر من الفنانين.

 

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