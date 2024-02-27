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الثلاثاء، 27-02-2024 01:41 م

ليست إليسا.. نوال الكويتية تغني تتر 'صيد العقارب' لغادة عبدالرازق

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الوكيل الإخباري - تقترب النجمة نوال الكويتية بقوة من توقيع عقد غناء تتر مسلسل "صيد العقارب" للنجمة المصرية غادة عبد الرازق، الذي تخوض به الأخيرة ماراثون دراما رمضان 2024.

وفي حال تم الاتفاق مع النجمة نوال بشكل نهائي، ستبدأ في تسجيل الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة للمسلسل الذي سيعرض على شاشات المتحدة ومنصتي "شاهد"، و"Watch It".

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وانتشرت تسريبات مؤخراً تفيد بأن النجمة اللبنانية إليسا ستغني تتر المسلسل، فقد سبق لها وتعاونت مع غادة عبدالرازق بغناء تتر مسلسل "ضد مجهول" الذي عرض في رمضان 2018.


وبتعاقد الشركة المنتجة مع نوال الكويتية، فإنه نفي تام لعدم وجود اتصالات بين الطرفين من الأساس. 


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