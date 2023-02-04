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السبت، 04-02-2023 04:06 م

ماجدة الرومي تتعرض لوعكة صحية .. وهذه تطورات حالتها الصحية !

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الوكيل الإخباري- تعرضت الفنانة القديرة ماجدة الرومي لوعكة صحية مفاجئة نتيجة التهاب في المرارة دخلت بسببه المستشفى وخضعت لعملية جراحية عاجلة.

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وخضعت ماجدة الرومي لعملية استئصال المرارة في مستشفى الجامعة الأميركية، بعدما نصحها الطبيب بضرورة إزالتها كي لا تتسبب لها في مشاكل صحية.


وخرجت الرومي من المستشفى وتتواجد في منزلها حالياً لتقضي فترة النقاهة ومن المقرر أن تستأنف عملها في أقرب وقت.


وتصور ماجدة الرومي حالياً أغنية «بيروت» بين القاهرة وبيروت، وانتهت بالفعل من المشاهد التي يتم تصويرها بالقاهرة، وخلال أيام ستستأنف التصوير في مدينة بيروت، تمهيداً لطرح الأغنية.


زهرة الخليج

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