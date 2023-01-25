الخميس 26-01-2023
الوكيل الاخباري

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء جنين إلى 4 خلال العدوان الاسرائيلي

إصابة عشرات المرضى بالاختناق خلال اعتداء الاحتلال على مستشفى جنين

958 مليون دينار إنفاق الأردنيين على السفر العام الماضي

الأمم المتحدة تحذر الحكومات من التقشف

ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الأردن الخميس

مسؤولة أممية: أزمة الغذاء تحاصر العالم رغم انخفاض الأسعار

وفاتان بحادثي سير منفصلين في الطفيلة والبادية الوسطى

شهيد و7 إصابات خلال اقتحام مخيم جنين

رغم الارتفاع العالمي.. ترجيح تثبيت سعر الديزل ورفع البنزين محلياً الشهر المقبل

تأخير دوام المدارس في جنين عقب اقتحامها من قوات الاحتلال

الأربعاء، 25-01-2023 01:59 م

نضال الشافعي يكشف للمرة الأولى تفاصيل خاصة بحالته الصحية

20210823161317044


الوكيل الإخباري- أعلن الفنان نضال الشافعي للمرة الأولى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إصابته بوعكة صحية منذ فترة استوجبت دخوله المستشفى، مشيراً إلى أن شخصاً ما كان السبب في مرضه.

وقال نضال في تصريحات صحافية: "فيه شخص تسبب في مرضي بسبب الضغط العصبي اللي تعرضت له، وجالي القولون وحاولت أسامحه كتير بس مقدرتش لأن فيه صور كانت في ذهني طول الوقت لما كنت بستعيد وعيي في المستشفى، وكنت مش عارف هرجع الدنيا ولا لأ، وكنت بتخيل والدتي بتعيط وأولادي لو حصلي حاجة هيكونوا أيتام ومراتي هتترمل، وكنت بفكر إزاي هيعيشوا؟ ساعتها حسيت إني مش قادر أسامح الشخص دا".

اضافة اعلان


وأضاف: "أنا خلاص مش منتظر أي شيء ولا تكفير ذنب ولا اعتذار منه، وأنا مرّيت بأيام صعبة خلال مرضي ولكن اتعلّمت منها أن حب الناس لا يقدّر بثمن وكان توفيق من ربنا إن الإنسان يلاقي ناس بتدعي له خلال مرضه، سواء بيحبوني أو لا، ودعاء الناس دا كان سبب من أسباب شفائي".


واختتم نضال الشافعي بالقول: "اتسربت ليا صورة من المستشفى واتضايقت جداً ولكن ساعتها لقيت مظاهرة حب من الناس وحسيت إني في زهرة البستان من كتر الورود اللي اتبعتت لي، والزيارات، واتفاجئت بحب الناس...".

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
437061Image1

فيديو- قصي خولي يبدع في تقليد نادين نسيب نجيم وهي تدخل بنوبة ضحك

1080x1000-2023250118-2058390675

كندة علوش تعتزل الفن مؤقتاً لرعاية طفلها

مغ

وفاة فنانة مغربية شهيرة بعد صراع مع المرض

1111111111

المكتب الاعلامي لجورج وسوف يحسم أمر اعتزاله للفن بهذه الطريقة !

437077Image1

اول رد لـ سامر المصري على تصرف انغام في Joy Awards

w600-a9IQq

نادين نسيب نجيم تتحدث عن موعد زفافها -فيديو

أخبار متعلقة
202346

منة شلبي تواجه أزمة جديدة وتوقف تصوير مسلسلها

1

نجم عالمي في المستشفى بحالة حرجة بسبب الثلوج

1169597451672296762

إسعاد يونس تغادر المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية

إسعاد-يونس-1

الكشف عن الحالة الصحية لاسعاد يونس بعد خضوعها لعملية جراحية