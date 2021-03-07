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الأحد، 07-03-2021 05:11 م

متسابق في برنامج The Voice Kids ينشر صورة حديثة ويثير الجدل.. شاهد

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الوكيل الاخباري - شارك نجم برنامج The Voice Kids السوري زين عبيد صوراً جديدة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "انستغرام"، حيث أطلّ بشكل مغاير تماماً عن إطلالته في برنامج المواهب منذ سنوات عدّة.

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وبالفعل لفت النجم الشاب الأنظار بنحافته الشديدة، حيث تبين أنه خسر ما لا يقل عن 30 كيلوغراماً من وزنه فتغيرت ملامحه بشكل ملحوظ.

 

وأشار بعض المتابعين إلى أن زين خضع لعملية تكميم معدة من أجل التخلص من الوزن الزائد بعد الشّهرة رغم أنه لم يتخطَّ حينها عامه الـ16.


يُذكر أن زين عبيد حقق شعبية كبيرة بعد ظهوره المميز في الموسم الأول من برنامج المواهب الشهير المخصّص للأطفال حيث لفت الأنظار بجمال صوته وخفّة دمه، علماً أنه وصل إلى النهائيات ضمن فريق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

 


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