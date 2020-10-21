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الأربعاء، 21-10-2020 01:00 م

محمد رمضان يبدأ تصوير أغنيته الجديدة

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الوكيل الإخباري _ شارك الفنان المصري محمد رمضان متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" مقطع فيديو جديد كشف من خلاله عن استعداه لتصوير اغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "الشرع حلل اربعة " .

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وقد ارفق الفيديو بتعليق قال فيه : " قريبا #محمد_رمضان ثقة_في_الله_نجاح."

 

ومن جهة اخرى بدأ محمد رمضان التحضير لمسلسل "موسى" الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل .

 

 

 

المصدر : صدى البلد 

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