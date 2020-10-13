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الثلاثاء، 13-10-2020 10:30 ص

محمد رمضان يوجه رسالة لوالده

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الوكيل الإخباري _ نشر الفنان المصري محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" صورة جديدة له برفقة والده ، حيث وجه من خلالها رسالة له .

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وارفق الصورة بتعليق قال فيه : "أبويا الغالي يمكن اللي قدر يعمله هو بناء اتنين رجالة اسمهم محمود رمضان ومحمد رمضان".

 

واضاف :" للعلم بناء رجُل أصعب من بناء مدينة،️ أبويا الغالي ربنا يحفظه هو وأمي ويقدرني على سعادتهم ورضاهم دائماً أبدا".

 

 

المصدر : الفن 

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