محمد رمضان يوجه رسالة لوالده

الوكيل الإخباري _ نشر الفنان المصري محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" صورة جديدة له برفقة والده ، حيث وجه من خلالها رسالة له .
وارفق الصورة بتعليق قال فيه : "أبويا الغالي يمكن اللي قدر يعمله هو بناء اتنين رجالة اسمهم محمود رمضان ومحمد رمضان".
واضاف :" للعلم بناء رجُل أصعب من بناء مدينة،️ أبويا الغالي ربنا يحفظه هو وأمي ويقدرني على سعادتهم ورضاهم دائماً أبدا".
المصدر : الفن
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