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الخميس، 02-06-2022 12:05 م

محمد رمضان يثير الجدل بمقطع فيديو جديد

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الوكيل الإخباري-عاود الفنان محمد رمضان إثارة الجدل من جديد بتعليقاته ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما نشر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو بدا فيه داخل طائرته الخاصة وهو يؤدي حركات بعينيه، وعلّق عليه قائلاً: "أنا اللي رحت بعت المية في حارة السقايين".

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وكان رمضان قد نشر عبر خاصية القصص القصيرة المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو قصيراً لمجموعة من سياراته الفارهة، وعلّق عليه كاتباً: "بعض من سياراتي"... الأمر الذي أثار حفيظة عدد من متابعيه واتّهموه بالغرور والتباهي بممتلكاته، وهو ما لا يفعله أي نجم آخر.


وكان رمضان قد طرح خلال الأيام الماضية، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "بلالين" على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية في "يوتيوب"، وأداها برفقة مؤدي المهرجانات إسلام شندي، وهي من كلمات وألحان إسلام شندي، توزيع شندي وخليل، وإخراج بثينة.

 

 

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