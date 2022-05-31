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الثلاثاء، 31-05-2022 04:57 م

محمد رمضان يحتفل بتصدر الترند بأغنيته بلالين في 11 دولة عربية

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الوكيل الإخباري-احتفل الفنان المصري محمد رمضان، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي، بتصدره الترند في 11 دولة عربية بكليب أغنية "بلالين".

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ونشر محمد رمضان، فيديو ذكر خلاله عدداً الدول العربية التي تصدر فيها الترند، وهي ليبيا، مصر، الأردن، اليمن، المغرب، السعودية، الإمارات، الجزائر، الكويت، العراق وتونس.


وعلق محمد رمضان على الفيديو: "اكتب اسم فريق كرة القدم اللي بيقول بلالين للمنافسين؟! أكتر فريق هيتكتب هنعمله فيديو بالأغنية على الاستوري".
الجدير بالذكر أن أغنية بلالين من كلمات وألحان إسلام شندي، توزيع موسيقي شندي وخليل، إخراج الكليب بثينة.

 

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