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الجمعة، 03-06-2022 11:15 م

محمد رمضان يكشف عن موعد أول حفل له في الأردن - فيديو

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الوكيل الإخباري - كشف الفنان محمد رمضان، عن موعد حفلته الأولى في الأردن، وذلك عبر منشور له على حسابه الشخصي في فيسبوك .

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وعلق محمد رمضان على مقطع فيديو نشره عبر حسابه أعلن فيه عن حفلته قائلًا: «باقي 14 يوما على أول زيارة للمملكة الأردنية وأقوى حفلة على أراضيها.

وكان الممثل محمد رمضان، قد كشف مؤخرًا في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن تفاصيل فيلمه الجديد الذي يحمل نفس لقبه «نمبر وان»، ونشر لقطات مصورة من كواليس تصوير العمل.

كشف عن حفله الجديد المنتظر، الذي يعد الأوّل له في مدينة إسطنبول بتركيا، والذي وَقّع عُقود الحفل، حيث ستتزامن إقامته مع رابع أيام عيد الأضحى القادم.


 




 

 


 

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