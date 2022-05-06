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الجمعة، 06-05-2022 04:17 م

اشتباكات بين جمهور محمد رمضان في حفله بالسعودية - فيديو

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الوكيل الإخباري - شهد الحفل الذي أحياه الفنان محمد رمضان في مدينة جدّة بالمملكة العربية السعودية، تزامناً مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وافتتاح حفلات موسم جدّة 2022، معارك عنيفة بين الجمهور حيث اشتبكت مجموعة من الشباب مع بعضها البعض أثناء الحفل، وتمكن منظّموه من الفصل بينهم وإنهاء المشكل.

وقدّم محمد رمضان في الحفل عدداً من أغانيه الشهيرة، منها "نمبر وان" و"الملك" و"مافيا".

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ووصلت أسعار التذاكر إلى 58 ريالاً سعودياً، وفقاً لما أعلنه الموقع الرسمي للحفل، بما يقدّر بحوالي 258 جنيهاً مصرياً.

يُذكر أن محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني الماضي لعام 2022، ببطولة مسلسل "المشوار"، الى جانب الفنانة دينا الشربيني، وتدور أحداثه حول "ماهر" الذي يضطر لترك البلد رفقة زوجته "ورد" وابنه "رحيم" هرباً من رجل الأعمال وتاجر الآثار "وجيه" ويستقر عند خالته في منطقة المكس بالإسكندرية في محاولة لإخفاء سرّه الكبير عن أعين الناس.


"المشوار" من بطولة عدد من النجوم، بينهم: أحمد مجدي، وسماء إبراهيم، وسامي مغاوري، وندى موسى، وأحمد صفوت، وآخرون، وهو تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

 

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