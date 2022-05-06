296 مليون جنيه كلفة انفصال أبوهشيمة عن ياسمين صبري

الوكيل الإخباري - قال المأذون الشرعي مصطفى صالح عبر صفحته على فيسبوك إن تكلفة طلاق ياسمين صبري من رجل الأعمال المصري الشهير أحمد أبوهشيمة تكلف 296 مليون جنيه.

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ودون المأذون الشرعي عبر صفحته معلقاً: انفصال أحمد أبو هشيمه عن ياسمين صبري تكلفته 296 مليون جنيه مؤخر 15 مليون جنية وفيلا بالتجمع بـ 77 مليون و2 سيارة بـ 12 مليون ومجوهرات بـ 138 مليون جنية وشقة بالدور الرابع بالشيخ زايد بـ 54 مليون بمحتوياتها .



وكان خبر انفصال رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، والفنانة ياسمين صبري، قد ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية.



وقبل ذلك انتشرت أخبار طوال الأشهر الماضية عن انفصالهما، والتي نفاها الزوجان آنذاك، لكن هذه المرة أكدت الفنانة الشهيرة الطلاق الذي أنهى زيجة استمرت أكثر من عامين.



ورغم تداول شائعة انفصال الزوجين قبل أشهر، لكن مواقع إخبارية مصرية، أكدت الأربعاء، صحة النبأ، إذ نقلت عن مصادر مقربة من الطرفين، أن الطلاق جاء في إطار من الاحترام المتبادل حتى اللحظات الأخيرة، مع احتفاظ كل منهما بالود للآخر.



وأوضحت مصادر أن الطلاق سببه اختلاف في وجهات النظر بين الطرفين، لكن أكدت في الوقت نفسه، أن رجل الأعمال الشهير سيستمر في دعمه للفنانة ياسمين صبري خلال الفترة المقبلة؛ نظراً لاستمرار العلاقة الودية بينهما. ( روسيا اليوم)