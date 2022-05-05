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الخميس، 05-05-2022 09:23 ص

قرار رسمي بحق زوج منة عرفة

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الوكيل الإخباري - أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قراراً بإغلاق حسابي محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة على فيسبوك وإنستغرام، وذلك بعد قيامه بنشر عدد من المنشورات التي تتضمن تشهيرًا وطعنًا في الأعراض لعدد من فنانات مصر.

وأعلن نقيب المهن التمثيلية في مصر، الدكتور أشرف زكي، وصول رد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على شكوى نقيب الممثلين بخصوص محمود المهدي.

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وأرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطابا للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، جاء في نصه: "بالإشارة إلى الشكوى المقدمة من سيادتكم ضد الأستاذ محمود المهدي لنشره على حساب فيسبوك وإنستغرام عدة منشورات تتضمن تشهيراً وطعناً في الأعراض وتهديداً بنشر إساءات تخص عدداً من الفنانين ومنهم الفنانة إلهام شاهين وآخرون.

 كما أضاف الخطاب: "يرجى التفضل بالعلم أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الأستاذ كرم جبر فحص كل الشكاوى المشار إليها، وقرر في جلسته المعقودة بتاريخ 7 / 4 / 2022 إغلاق حسابي محمود المهدي على فيسبوك وإنستغرام، وذلك لخرق الأكواد والمعايير الإعلامية، وبث حساب محمود المهدي منشورات تمثل سباً وقذفاً وترصداً بالشاكلين و الإساءة لمهنة الفن والقائمين عليه".

من جانبه، نشر الممثل المثير للجدل، عبر خاصية "ستوري" في حسابه في "إنستغرام"، صورة للقرار وكتب "قفلوالي الفيس والتيك توك.. وبيحاولوا يقفلوا الانستغرام".

كما أوضح أن السبب وراء ذلك "علشان قلت كلمة الحق وتكلمت عن الفضايح اللي بتحصل تحت علم أشرف"، حسب تعبيره. ( العربية)

 

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