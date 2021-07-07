محمد عساف يطرح أغنية جديدة بعنوان عاش الحلو - فيديو

الوكيل الإخباري - طرح المطرب محمد عساف عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب أغنية جديدة بعنوان "عاش الحلو".

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الأغنية هي السادسة من ألبوم محمد عساف الغنائي الأحدث "قصص عن فلسطين"، وسبقها إصدار 5 أغنيات هي "يا بنات بلادنا"، "بحرك غزة"، "جينالك يا فلسطين"، "ليّا وليّا"، وفيديو كليب أغنية "عالحارة" التي تولى تلحينها بنفسه.،

أغنية "عاش الحلو" من كلمات سامي عفانة، وألحان محمد المدلل، وتوزيع محمد خيرة.



وتقول كلمات الأغنية: "عاش الحلو عاش.. يا عصفور وعشعش.. متل المطر رشرش.. ع ورد بقلبي.. لا تقولولي مالي.. أنا حبو راس مالي.. جوه القلب مالي.. ما عدت بخبي".

المصدر - مصراوي