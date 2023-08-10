"مخصماك" و"سطلانة" تتصدران قائمة الأكثر استماعاً

الوكيل الإخباري-

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نشر الملحن عمرو مصطفى منشورا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء فيه :" النتيجة حتى هذه اللحظة من الشارع سطلانة - مخاصمك - احمد سعد فقط لاغير ، وعلى منصات التواصل (حمزة نمر برافو حمز".وأضاف: “أنا بكتب لأن للأسف لايوجد قلم ناقد موسيقي يصرح بحقيقة الحال الموسيقى إلا قليل ممكن واحد او اتنين محترمين الباقي عشوه حلوة يكتب اللي نفسك فيه”.وأوضح :"الترند المدفوع العالم العربي كله عرف بيه والملايين المصطنعه المهم الشارع فقط نتيجه الشارع اغنيتين واحمد سعد فقط".