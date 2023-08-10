الخميس 10-08-2023
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الخميس، 10-08-2023 01:28 م

"مخصماك" و"سطلانة" تتصدران قائمة الأكثر استماعاً

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الوكيل الإخباري- نشر الملحن عمرو مصطفى منشورا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء فيه :" النتيجة حتى هذه اللحظة من الشارع سطلانة - مخاصمك - احمد سعد فقط لاغير ،  وعلى منصات التواصل (حمزة نمر  برافو حمز".اضافة اعلان


وأضاف: “أنا بكتب  لأن للأسف لايوجد قلم ناقد موسيقي يصرح بحقيقة الحال الموسيقى إلا قليل ممكن واحد او اتنين محترمين الباقي عشوه حلوة يكتب اللي نفسك فيه”.

وأوضح :"الترند المدفوع العالم العربي كله عرف بيه والملايين المصطنعه المهم الشارع فقط نتيجه الشارع  اغنيتين واحمد سعد فقط".

صدى البلد

 




 

 


 

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