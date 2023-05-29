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الإثنين، 29-05-2023 02:10 م

مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يبتعد عن إدارة أعمالها

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الوكيل الإخباري- فاجأ إيهاب صالح، مدير أعمال النجمة شيرين عبد الوهاب الجميع باعتذاره عن عدم استكمال مهمته معها، مؤكداً أن القرار صدر بالتوافق معها ولأسباب عدة.

وكشف صالح عن هذا القرار من خلال موقع "تويتر" حيث كتب في تغريدة: "جمهور شيرين العظيم، الحمد لله على نجاح حفل جدةّ كما كان متوقع وده العادي بتاع شيري في أي حفلة".

وأضاف: "أجلت الإعلان بالقرار ده لحد بعد الحفلة وحابب أشكركم جداً على كم الدعم الرهيب في خلال الفترة اللي فاتت ليها في المقام الأول وطبعاً بعد كدة ليا. قررنا إن من الأفضل لينا إن نحط صداقتنا والعشرة قبل أي حاجة وإني ابتعد عن إدارة أعمالها وده أكيد لمصلحة الطرفين ولينا أسبابنا".

وتابع قائلاً: "مبروك وشكراً يا شيري من كل قلبي ويا رب أكون كنت على قد وعدي وكلمتي ليكي إني دايماً في ضهرك والحمد لله الدنيا دارت من أول وجديد وتكسري الدنيا حفلة بعد حفلة وخلاص أهو الألبوم على الأبواب ومتأكد إنه هينجح نجاح غير عادي".

واختتم إيهاب صالح تغريدته مؤكداً: "فرحان بشكل ملوش وصف بنجاحك ورجوعك بالقوة دي وده إللي اتعودنا علية منك طول السنين دي. أنا كدة كدة دايماً موجود زي مانتي عارفة وربنا يديم كل اللي بينا على خير وآسف لو في أي لحظة كنت قصّرت معاكي باي شكل، أحب أشكر كمان جمهورك أكيد إللي مشوفتش منه غير كل خير و حب، شكراً بجد من كل قلبي. وربنا دايماً يحبب فيكي خلقه ويبعد عنك أي شر بكل أشكاله ويكتبلك السعادة، أتمنى التوفيق لمديري الأعمال الجايين وأدعمهم بأي شكل أكيد عشان تفضلي دايماً في القمة".

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