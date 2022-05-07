السبت 07-05-2022
الوكيل الاخباري
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السبت، 07-05-2022 11:20 ص

مسلسلات رمضانية ستحصل على أجزاء جديدة في العام القادم

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الوكيل الإخباري - شهد الموسم الرمضاني الماضي تحقيق العديد من المسلسلات نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية، وهذا ما دفع صناعها للكشف عن أجزاء جديدة منها سيتم التحضير لها؛ تمهيدًا لعرضها في الموسم الرمضاني القادم.

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وفيما يلي أبرز المسلسلات العربية التي أكدت وجود أجزاء جديدة منها في موسم رمضان 2023.


1- مسلسل الكبير أوي: أكد صناع هذا العمل وجود جزء سابع من السلسلة الشهيرة، وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققه الجزء السادس، حيث نشر منتج العمل تامر مرسي صورة على حسابه في فيس بوك قال فيها إلى اللقاء.. الكبير أوي الجزء 7 رمضان 2023.
2- مسلسل كسر عضم: حظي هذا المسلسل بنجاح كبير في سوريا والدول العربية بسبب تسليطه الضوء على العديد من قضايا الفساد، وأكد منتجو العمل في الحلقة الأخير وجود جزء ثانٍ من خلال عبارة إلى اللقاء مع الجزء الثاني، التي اختتموا بها المسلسل.
3- سوتس بالعربي: أكدت الصفحة الرسمية للمسلسل وجود جزء جديد من خلال نشر صورة جزء جديد من خلال نشر صورة لأبطال العمل وأكدت من خلالها عودتهم من جديد.
4- حارة القبة: بعد الأحداث المثيرة التي شهدها الجزأين الأول والثاني قال القائمون على المسلسل إنهم انتهوا من تصوير ثالث أجزائه؛ تمهيدًا لعرضه في رمضان 2023.

 

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