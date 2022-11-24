مسلسل " بابا المجال " يجمع الفنان مصطفى شعبان و النجمة سوسن بدر في رمضان

الوكيل الإخباري-يبدأ المخرج أحمد خالد موسى تصوير مسلسل "بابا المجال" بطولة الفنان مصطفى شعبان، في أول شهر ديسمبر المقبل، استعدادًا لطرحه في السباق الرمضاني 2023.

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ووفقا لعدة مصادر لموقع " القاهرة 24 " يبدأ المخرج أحمد خالد أول يوم تصوير بمشاهد تجمع الفنان مصطفى شعبان والفنانة ياسمين رئيس والفنانة سوسن بدر، وانضم مؤخرًا الفنان محمد نجاتي للعمل ، يضم مسلسل بابا المجال العديد من النجوم أبرزهم، مصطفى شعبان، باسم سمرة، ياسمين رئيس، سوسن بدر، محمود حافظ، مها نصار، محمد كشك، رياض الخولي، عارفة عبد الرسول، سما إبراهيم، محمد رضوان، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل، وتدور أحداث العمل في إطار الدراما الشعبية.