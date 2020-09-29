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الثلاثاء، 29-09-2020 11:26 ص

مصطفى قمر ينفي شائعة وفاته

مصطفي-قمر-حبك-علي-جبيني


الوكيل الاخباري - انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاة المطرب المصري مصطفى قمر.

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حيث تواصل موقع "لها" مع علي رشاد، مدير أعمال الفنان مصطفى قمر، حيث نفى كل ما تردد من أنباء حول وفاته، مؤكداً أن هذا الكلام غير صحيح، وحالة النجم جيدة، وما يتردد مجرد شائعات، مطالبا مروجي الشائعات بالتوقف عن اختلاق مثل هذه الأخبار.


وقال: "لا أعلم ماذا سيستفيد مروجو تلك الأخبار الكاذبة، حسبي الله ونعم الوكيل في من يبث الشائعات التي لا أعلم وجه الاستفادة منها غير أنهم يتسببون في أذى وقلق لأهل وأصدقاء الفنان”.

يذكر أن مصطفى قمر أحيا الشهر الماضي، حفلاً في مكتبة الإسكندرية، وقدم به مجموعة من أشهر أغنياته.


وكان مصطفى قمر قد أعلن عن طرح ألبومه الجديد "إلى من يهمه الأمر 2"، والذي كان قد قدم الجزء الاول منذ ما يزيد على 15 عاماً وحقق نجاحاً كبيراً وقت طرحه.

 

لها

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