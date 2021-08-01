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الأحد، 01-08-2021 01:19 م

مصير الجزء الثاني من مسلسل بـ100 وش

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الوكيل الإخباري - بعدما كان مقرراً عرضه في موسم دراما رمضان من العام المقبل، كشفت مصادر عن توقف تحضيرات الجزء الثاني من مسلسل "بـ100 وش"، بشكل مفاجئ، والذي هو من بطولة الممثلين المصريين آسر ياسين ونيللي كريم.

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وقالت هذه المصادر لجريدة "الوطن" المصرية، إن الجزء الثاني من العمل لم يدخل بعد في مرحلة الكتابة أو التنفيذ، خصوصاً أنّ ما تم إقتراحه كان تقديم عمل سينمائي بنفس فكرة المسلسل، ولكن تم الاستقرار على تقديم جزء ثانٍ من المسلسل.


وبحسب هذه المصادر، فإنّ المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري، ليست متسرعة لتقديم الجزء الثاني من المسلسل، إلا في حال تحمسها للمشروع، ما تسبب في تأجيل التحضيرات، وربما توقف العمل إلى أجل غير مسمى.

 




 

 


 

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