معتصم النهار وزوجته يقضيان عطلتهما في دبي - فيديو

الوكيل الإخباري - بعد ان شارك الممثل السوري معتصم النهار بالحدث العالمي إكسبو 2020 في دبي، نشر فيديو في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي يكشف أجواء إستمتاعه وهو يقضي إجازته برفقة زوجته لين برنجكجي في دبي.

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وظهر معتصم بالفيديو أمام حوض السباحة، ليعود ويظهر وهو يستمتع بأشعة الشمس.



وكان اطل معتصم بصورة نشرها بلوك عصري لدى وصوله الى دبي، وعلّق عليها قائلاً: "مبارك لدولة الإمارات شعباً وحكومةً هذا الإنجاز الكبير دبي اكسبو 2020، ليس بغريب على من وصل عنان السماء. ألف مبروك".

المصدر - الفن