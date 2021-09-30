معتصم النهار يخطف الأنظار بإطلالته في دبي - صورة

الوكيل الإخباري - اطل الممثل السوري معتصم النهار بلوك عصري لدى وصوله الى دبي للمشاركة في الحدث العالمي إكسبو 2020، ونشر معتصم صورة له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي ، وعلّق عليها قائلاً: "مبارك لدولة الإمارات .

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شعباً وحكومةً هذا الإنجاز الكبير دبي اكسبو 2020، ليس بغريب على من وصل عنان السماء ألف مبروك".



واعتمد معتصم النهار في إطلالتها جاكيت رمادية باكمام طويلة نسقها له خبير الموضة إيليو مسلم مع قميص سوداء وبنطال أسود وحذاء أبيض.



وانهالت التعليقات الإيجابية على صورته ومن أبرزها الممثلة المصرية نادية الجندي التي ارسلت إليه العديد من القلوب مشيدة بإطلالته.

المصدر - الفن