ملكة جمال تخسر لقبها بسبب "خطأ في العد"-صورة

الوكيل الإخباري- أدى خطأ في العد خلال الحفلة النهائية لمسابقة ملكة جمال كاليدونيا الجديدة إلى تتويج إحدى المتباريات بدون وجه حق، ما سيؤدي إلى سحب اللقب منها، وفق ما أفادت اللجنة المنظّمة للحفل أمس الأربعاء.

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وقد تُوّجت ماتيلدا لولون (25 عاماً)، بلقب ملكة جمال كاليدونيا الجديدة، السبت الماضي خلال أمسية احتفالية، لكنها لن تمثل هذا الإقليم الواقع في جنوب المحيط الهادئ خلال انتخابات ملكة جمال فرنسا 2024، المقرر إجراؤها في 16 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وأقرت رئيسة لجنة ملكة جمال كاليدونيا الجديدة ستيلا لو فان هاو لوكالة "فرانس برس" بحدوث "خطأ مؤسف في العد" خلال المرحلة النهائية التي تنافست فيها أربع شابات، مؤكدةً معلومات أوردتها قناة كاليدونيا الجديدة الأولى.



وبالتالي سيؤول اللقب إلى إيما غروسيه (21 عاماً) التي حلّت في المركز الرابع في النتيجة المطعون بها.









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