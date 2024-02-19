من المستشفى إلى 'ليالي سعودية مصرية'.. محمد منير يغني بيد مكسورة

الوكيل الإخباري - على خشبة المسرح الكبير، احتضنت دار الأوبرا المصرية، مساء الأحد، أول ليلة من حفلات "ليالي سعودية مصرية"، بحضور وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

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الحفل شهد تواجد عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، وشارك في إحياء فقراته الموسيقار عمر خيرت وماجد المهندس، وريهام عبد الحكيم وشيرين عبد الوهاب.



لكن المفاجأة الصادمة أعلنت عنها الفنانة المصرية ليلى علوي، التي شاركت في تقديم الحفل، حيث كان من نصيبها تقديم فقرة المطرب المصري محمد منير.



وقالت ليلى علوي إن منير أصر على التواجد والحضور، رغم أنه غادر المستشفى للتو، بعدما سقط اليوم وتعرض لكسر في ذراعه، ورغم ذلك لم يعتذر عن الحفل وحضر إلى الأوبرا.



ودخل منير إلى المسرح بخطوات بطيئة، متأثرا بالإصابة التي تعرض لها، وسط تصفيق حاد من حضور الحفل، وتوجيههم التحية على حضوره.

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