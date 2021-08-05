موعد تصوير الجزء الثاني من مسلسل للموت

الوكيل الإخباري - نهاية الشهر المقبل سبتمبر أيلول/يبدأ تصوير الجزء الثاني من مسلسل "للموت" بعدما استكمل فريق الكتّاب بناء الشخصيات الجديدة التي ستظهر وكذلك وضع الخطوط العريضة لشخصيات الجزء الأول والتحولات التي طرأت على القصة والسيناريو، وعلم أن الاحداث ستشهد صراعاً عنيفاً بين "سحر" ماغي بو غصن، و"ريم" دانييلا رحمة وبين شخصيات جديدة دخلت على الخط في هذا الجزء.

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وتشرف الكاتبة اللبنانية كلوديا مرشليان على الاساسيات في القصة والسيناريو وإبداء ملاحظاتها على بعض الشخصيات الطارئة ومنها دور جديد لعصابة داخل الحيّ الشعبي الموازي للقصة الأساس، وهذه المافيا تعمل بسرية تامة حتى يكتشف أمرها نهاية.



إلى ذلك، يشرف المخرج فيليب أسمر على أدق التفاصيل الخاصة بهذا المشروع ومتابعته بطريقة تبدو جيدة، وهو أي أسمر لا يريد التراجع عن نجاح الجزء الأول بكامل تفاصيله، خصوصاً أنه أخبر بأن لا جزء ثانياً من مسلسل "عشرين عشرين" الذي تولى إخراجه أيضاً الموسم الماضي

للموت أول إنتاجات رمضان 2022 الذي يصادف في الأول من نيسان/ابريل المقبل يصوّر لمدة ثلاثة أشهر.













