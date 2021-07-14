روبي واحدة من أبطال فيلم أحمد حلمي الجديد

الوكيل الإخباري - يستعد الممثل المصري أحمد حلمي لتصوير فيلمه الجديد "إكس" بعد الإنتهاء من التحضيرات، حيث تم التعاقد مع الفنانة المصرية روبي و الممثلة المصرية نسرين أمين.

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ويبحث القائمون عن الفيلم عن البطلة الثالثة لتوقيع العقد ومشاركة البطولة النسائية إلى جانب حلمي.



الفيلم "إكس" من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.



نشير إلى أن فيلم "خيال مآتة" هو آخر أعمال حلمي السينمائية من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي. وطُرح في عيد الأضحى عام 2019 وشارك ببطولته منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد وغيرهم.

المصدر - الفن