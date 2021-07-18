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الأحد، 18-07-2021 12:16 م

ميرنا الهلباوي تحتفل بعيد ميلاد محمد عطية رغم إنفصالهما - صورة

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الوكيل الإخباري - بخطوة مثيرة للتساؤلات نشرت الكاتبة المصرية ميرنا الهلباوي صورة عبر خاصيّة "الستوريز" عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي هنأت من خلالها الفنان المصري محمد عطية بمناسبة عيد ميلاده.

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وشاركت ميرنا الجمهور صورة لمحمد وعلّقت عليها: "متأخرة بس مش مشكلة، كل سنة وأنت طيب ومبسوط ومرتاح ومحقق كل اللي نفسك فيه، مش هطول في الكلام هنا عشان بيحصل حوارات".


وأعاد محمد عطية نشر الصورة وكتب لها: "وأنتي طيبة ومرتاحة ومبسوطة ومبروك عالتوقيع رغم أنها متأخرة برضه ويارب ناجحة دائما ومحققة كل اللي نفسك فيه"، ما أثار حيرة الجمهور حول إمكانية عودتهما من جديد.


وكان قد علم موقع الفن ان ميرنا الهلباوي هي من طلبت فسخ الخطوبة بينه وبين محمد بسبب نشوب ازمة كبيرة بينهما ادت الى اتخاذها هذا القرار المفاجىء من دون سابق إنذار أو محاولة لإصلاح الخلاف بينهما.


وأعلنت ميرنا الهلباوي عن فسخ خطوبتها من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي قائلة :"انا سينجل والحمد الله على كل شيء".

 


 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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