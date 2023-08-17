ميريام فارس تعلق على تعاونها مع محمد منير

الوكيل الإخباري-عبرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن سعادتها بمحبة الجمهور والأصداء الإيجابية لأغنيتها الجديدة "الساحل الشمالي"، التي تعاونت خلالها مع الفنان المصري محمد منير.



وفي التفاصيل أوضحت ميريام خلال لقاء لها مع إحدى الإذاعات أن الأغنية شكّلت تحدّيًا لها، لأنها تعاونت فيها مع أحد أساطير الفن في مصر والعالم العربي، إضافة إلى غنائها باللهجة الإسكندرانية لأول مرة، بحسب تعبيرها.

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وروت ميريام فارس كواليس التعاون، قائلة: "قالولي في أغنية ليكي وهتغنيها مع الكينج محمد منير وانا بالنسبالي اسطورة في الفن المصري والعربي وبنفتخر بيه، ودة وسام على صدري أني غنيت مع الكينج".



وأوضحت أنهما تعاونا عن بُعد، إذ سجلت هي الجزء الخاص بها في لبنان، بينما سجل منير مقاطعه في مصر، مشيرة إلى أنه أضاف الكثير للأغنية بصوته وإحساسه.



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