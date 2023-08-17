الخميس 17-08-2023
الوكيل الاخباري

الحد الأدنى لمعدلات الالتحاق في الجامعات الرسمية والخاصة

مجلس الأعيان يقر معدل قانون الملكية العقارية

البنك الدولي يحول 15.5 مليون دولار لبرنامج أردني يعزز الفرص الاقتصادية

تنظيم قطاع الطاقة: إغلاق 23 مقلعاً مخالفاً في الرويشد - صور

وزير التربية يحسم الجدل : هذا موعد دوام المدارس

فاجعة تصيب عائلة أردنية بوفاة ابنها بصعقة كهربائية خلال حفل نجاح شقيقته بالتوجيهي

الأمن: نزيل يحصل على معدل 93 بالفرع العلمي

تنويه هام من وزارة الحج والعمرة السعودية لجميع المعتمرين

للطلبة الراغبين بالعمل في الخارج .. التخصصات المطلوبة إقليمياً

البلقاء التطبيقية تدعو الناجحين في "التوجيهي" للإقبال على التخصصات التقنية

الخميس، 17-08-2023 12:35 م

ميريام فارس تعلق على تعاونها مع محمد منير

Doc-P-457550-638277836055348355


الوكيل الإخباري-عبرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن سعادتها بمحبة الجمهور والأصداء الإيجابية لأغنيتها الجديدة "الساحل الشمالي"، التي تعاونت خلالها مع الفنان المصري محمد منير.

وفي التفاصيل أوضحت ميريام خلال لقاء لها مع إحدى الإذاعات أن الأغنية شكّلت تحدّيًا لها، لأنها تعاونت فيها مع أحد أساطير الفن في مصر والعالم العربي، إضافة إلى غنائها باللهجة الإسكندرانية لأول مرة، بحسب تعبيرها.

اضافة اعلان


وروت ميريام فارس كواليس التعاون، قائلة: "قالولي في أغنية ليكي وهتغنيها مع الكينج محمد منير وانا بالنسبالي اسطورة في الفن المصري والعربي وبنفتخر بيه، ودة وسام على صدري أني غنيت مع الكينج".


وأوضحت أنهما تعاونا عن بُعد، إذ سجلت هي الجزء الخاص بها في لبنان، بينما سجل منير مقاطعه في مصر، مشيرة إلى أنه أضاف الكثير للأغنية بصوته وإحساسه.

 

الجديد


 




 

 


 

إقرأ ايضا
201912010725592559

المستشار تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجآت جديدة مع أحمد عزّ

Doc-P-464955-638278534988874190

نادين نجيم تحسم حقيقة محاولة الاعتداء عليها ونقلها إلى المستشفى

64655e424c59b719d77d9b95

أول رد من عائلة عادل امام حول احتجازه من قبل أسرته

السعودية 4

بسبب صراع مع المرض .. وفاة فنان سعودي قدير

0

شاهد لحظة مؤثرة.. نجل عادل إمام يبكي في حضن شقيقه لهذا السبب

3166529_1692174349

بشعر قصير.. أول ظهور للفنانة دينا حايك بعد تعافيها من السرطان

أخبار متعلقة
ميريام-فارس-ومحمد-منير

ميريام فارس ومحمد منير.. شاهد أول ظهور لهما في الساحل الشمالي -فيديو

342

لأول مرة .. محمد منير وميريام فارس في دويتو

محمد إمام888

محمد إمام يكشف كواليس فيلمه" أبو نسب"