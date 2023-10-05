ميشال فاضل يكشف مصير ألبوم كاظم الساهر الجديد

الوكيل الإخباري - أكد الموزع الموسيقي ميشال فاضل أن ألبوم الفنان كاظم الساهر الجديد بات جاهزًا، إلا أنه بانتظار إعلان شركة الإنتاج لساعة الصفر من خلال اختيار الوقت المناسب لإطلاقه، واعتماد السياسة الترويجية الملائمة له.

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وكشف فاضل، أن الألبوم يتضمن 12 أو 13 أغنية اختارها "الساهر" من بين 25 أغنية جميعها باللهجة البيضاء، ويؤدي خلالها كلمات الشاعرين نزار قباني، وكريم العراقي.



وعلّق "فاضل" على هامش تكريمه في مهرجان العراق الدولي عن مجمل مسيرته الفنية: "الألبوم يستحق الانتظار، خاصة أن أغاني كاظم تبقى مدى الحياة".



وبشأن توجهه لإطلاق ألبوم غنائي من توزيعه، وموسيقى الفنان كاظم الساهر، قال فاضل: "العمل جارٍ على إطلاق الألبوم مع بداية السنة الجديدة، وسيحمل عنوان "ميشال فاضل يعزف كاظم الساهر"، ويتضمن 10 معزوفات جرى الانتهاء من تجهيز 5 منها.

برس بي