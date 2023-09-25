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الإثنين، 25-09-2023 10:35 م

حقيقة وفاة الفنان كاظم الساهر

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الوكيل الاخباري- انتشر خبر وفاة الفنان العراقي كاظم الساهر على منصات التواصل الاجتماعي؛ مما أثار جدلاً واسعًا حول حقيقة الوفاة وسببها،

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ويعتبر الفنان كاظم الساهر مغني وفنان عراقي شهير، وُلد في الناصرية في جنوب العراق في 12 سبتمبر 1957، وكان لديه اهتمام كبير بالموسيقى منذ صغره، قدم العديد من الأغاني الشهيرة على مدار مسيرته الفنية التي بدأت في أوائل الثمانينيات، وقد حظي بشعبية كبيرة في الوطن العربي وحول العالم، فهو يتميز بِصوته بالرومانسية والعذوبة والإحساس العالي، ويعتبر من أهم المؤثرين في الفن العربي المعاصر.

 

وحول صحة الخبر المتداول عن وفاة الفنان كاظم الساهر فإنها شائعات يتم تداولها في الفترة الأخيرة ، وتظهر بشكل متكرر في الساحة العالمية.


ويتعذر تحديد السبب وراء انتشار تلك الشائعات بشكل دوري،
لكنها تثير قلًقا كبيًرا بين محبيه ومعجبيه.


وظهر الفنان كاظم الساهر بشكل مباش وأكد سلامته عبر نشر مقطع من إحدى أغانيه ”الليلة احساسي غريب“، على حسابه الرسمي في انستغرام، وسأل
جمهوره ”لمن تهدون هذه الأغنية؟“، مما أثبت أنه بصحة جيدة.

 



 




 

 


 

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