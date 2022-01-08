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السبت، 08-01-2022 02:13 م

نادين الراسي إلى الدراما العربية المشتركة

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الوكيل الإخباري - على بعد أيام من بداية تصوير مسلسل رمضاني، إنتاج شركة الصبّاح إخوان يجمع بين النجوم السوريين عابد فهد، سلافة معمار ومعتصم النهار، علمت نواعم أن الممثلة اللبنانية نادين الراسي مرشحة مع ثلاثي البطولة، وحتى الساعة لم تعلن شركة الصباح عن اسم المسلسل الذي تغير من "بيروت 303" إلى اسم آخر سيعلن عنه مع بداية التصوير الذي يشرف عليه المخرج إيلي السمعان.

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يروي المسلسل قصة واقعية حصلت في بيروت ولها تداعيات في بعض الدول العربية والأوروبية.

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