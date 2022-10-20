نادين نجيم مع معتصم النهار من كواليس تصوير 'صالون زهرة 2' - صورة

الوكيل الإخباري - شاركت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة لها برفقة النجم السوري معتصم النهار، من كواليس تصوير مسلسل "صالون زهرة" بجزئه الثاني.





اضافة اعلان

وكشفت نادين من خلال الصورة أنه ربما يكون هناك مشاكسات ومواقف مميزة بين "زهرة" و "أنس" خلال الموسم الثاني من العمل.





وقالت نادين نجيم في تعليقها على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام": "بس حبيت شارك معكم لقطة صغيرة من علاقة زهرة وأنس بحبوا بعض كتير بس!!!"، مشوقةً جمهورها ومتابعيها لأحداث الجزء الثاني من العمل.





وأضافت نجيم منوهةً إلى اقتراب موعد عرض العمل، على منصة شاهد: "انتظرونا بالجزء الثاني من صالون زهرة قريباً على شاهد".





واتجه الجمهور بعد نشر نادين الصورة إلى التعليق على نمط لباسهم الكلاسيكي القديم في العمل، معربين عن حبهم وتشوقهم لرؤية المسلسل وتمنياتهم للبطلين التوفيق والنجاح.







سيدتي