موعد عرض مسلسل صالون زهرة الموسم الثاني - صورة

الوكيل الإخباري - أعلنت النجمة اللبنانية نادين نجيم عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي عن الموسم الثاني من مسلسل صالون زهرة الذي لاقى نجاج باهر في الجزء الأول له.
ومن المتوقع بحسب بعض المصادر أن موعد عرض المسلسل سيكون في السادس من شهر نوفمبر المقبل 2022 وذلك عبر منصة شاهد VIP، قبل أن يتم عرضه على قناة mbc، الجزء الثاني يتضمن عرض عشرة حلقات.
#صالون_زهرة2 يا رب ما يتخانقوا لانه زهرة عقلاتها شغل ايديها @AlNaharMoatasem 🤭🌸 pic.twitter.com/QbMty32qVN— Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) October 4, 2022
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