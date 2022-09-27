أحدث ظهور لابنة معتصم النهار مع والدتها -صورة

الوكيل الإخباري-شاركت لين برنجكجي طليقة الممثل السوري معتصم النهار، صورة تجمعها بإبنتها ساندي، وذلك عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي.

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وحرصت لين برنجكجي على إظهار لون عينيها ولون عيني ابنتها، حيث بدا أن هناك تشابهاً كبيراً بينهما، وعلقت لين على الصورة بالقول: "ملاكي".



لاقت الصورة إنتشاراً بين المتابعين الذين شاركوها عبر صفحاتهم الخاصة، وتفاعلوا معها كما ولفت التشابه الكبير بلون العيون بين الأم وابنتها المتابعين، حيث كتبوا عبارات تغنوا خلالها بجمالهما.



وكان قد أعلن معتصم وزوجته إنفصلاهما منذ فترة.





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