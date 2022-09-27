الثلاثاء 27-09-2022
الوكيل الاخباري

مدير الأمن العام يوعز بتنفيذ خطة للتوسع في فرق البحث والإنقاذ

هيئة الاتصالات توجه نصيحة قبل التعامل مع شركات التوصيل

الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شمال قطاع غزة

قرار قطعي بحبس المدانين في حادثة أوكسجين مستشفى السلط

الأمن: تعرّض موظف توصيل للسلب في البلقاء والبحث جارٍ عن الجاني

الشوبكي يتوقع تخفيض سعر تنكة البنزين في الأردن دينار إلى 1.20 دينار بتسعيرة الشهر المقبل

الأمانة: 2030 قرار هدم وإزالة منذ بداية العام

فصل الكهرباء عن مناطق في لواء البتراء غداً الأربعاء - أسماء

بتوجيهات ملكية العيسوي يسلم مساكن لأسر عفيفة في الطفيلة

تجار: انقطاع التيار الكهربائي عن مجمع المحطة منذ 17 يوماً

الثلاثاء، 27-09-2022 04:25 م

أحدث ظهور لابنة معتصم النهار مع والدتها -صورة

ابنة-معتصم


الوكيل الإخباري-شاركت لين برنجكجي طليقة الممثل السوري معتصم النهار، صورة تجمعها بإبنتها ساندي، وذلك عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي.

اضافة اعلان


وحرصت لين برنجكجي على إظهار لون عينيها ولون عيني ابنتها، حيث بدا أن هناك تشابهاً كبيراً بينهما، وعلقت لين على الصورة بالقول: "ملاكي".


لاقت الصورة إنتشاراً بين المتابعين الذين شاركوها عبر صفحاتهم الخاصة، وتفاعلوا معها كما ولفت التشابه الكبير بلون العيون بين الأم وابنتها المتابعين، حيث كتبوا عبارات تغنوا خلالها بجمالهما.


وكان قد أعلن معتصم وزوجته إنفصلاهما منذ فترة.


الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
127-170903-wafa-al-kilani-tim-hassan_700x400

تيم حسن يرد على شائعات انفصاله عن زوجته وفاء الكيلاني بمقطع فيديو

1

فيديو يكشف حقيقة زواج مي عز الدين بعد ظهورها بالفستان الأبيض

115522

بعد سوريا .. قطر تنفي اقامة حفل لمحمد رمضان على أرضها

ramialabsa-271583338_359017329394746_6094195203448669885_n

أحدث ظهور للفنانة ديمة قندلفت من شخصية "فلك" -صور

layaly

بعد وفاته .. عمل فني للفنان الراحل هشام سليم يدخل قائمة الاعلى مشاهدة في مصر

11111111

ما الدور الذي يجسده الفنان محمد رمضان ونيللي كريم في فيلم " ع الزيرو " ؟

أخبار متعلقة
127-125328-mai-omar-sudden-disease_700x400

مي عمر تعلن موعد عرض فيلم "تحت تهديد السلاح"

5717851_1615658269

الاعلامي المصري شريف مدكور يحتفل بعيد ميلاده بصورة من الطفولة

2021_6_12_2_47_10_46

خالد النبوي يشارك صورة مع والدته ويستذكرها بكلمات مؤثرة

nadine-3-780x470

نادين نسيب نجيم تشارك صورة جديدة وتشوق لصالون زهرة

2222222

صورة - مي عمر تخطف الانظار باخر اطلالة

20191204225321afpp-afp_1mt4pd.h-scaled-e1641633865499-730x438-1-730x438

بصورة من الذكريات.. إلهام شاهين تستعيد ذكرياتها برفقة شقيقها