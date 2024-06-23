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الأحد، 23-06-2024 03:12 م

ناقد فني يتحدث عن أداء هند صبري في "مفترق طرق"

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الوكيل الإخباري- يحقق مسلسل "مفترق طرق" نسب مشاهدة عالية وهو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي The Good Wife.

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وتؤدي هند صبري شخصية إليسيا فلوريك، الزوجة المطيعة لزوجها ماجد المصري الذي يعمل محامياً ويدخل السجن ، مما يفتح عليه الباب للتحقيق في قضايا الفساد التي ارتكبها، فتضطر زوجته للعمل كمحامية للدفاع عنه.


وقال الناقد الفني طارق الشناوي إن اختيار صبري للدور في هذا العمل موفق جداً، "فهي أستاذة التفاصيل، ومعجونة بالفن، ولديها قدرة كبيرة على تقمص الأدوار".


وأضاف الشناوي: "هند صبري متعددة وتستطيع تقديم أي دور، سواء تراجيدي أو لايت كوميدي، وفي أي دور تقدمه يمكنها إقناع المشاهد، فهي دائماً تعيش الشخصية من الداخل وليس من الخارج فقط".


ويضم المسلسل مجموعة كبيرة من الممثلين إلى جانب هند صبري، مثل إياد نصار، ماجد المصري، علي الطيب. العمل من تأليف شريف بدرالدين، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

 

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