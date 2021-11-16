نانسي عجرم بفيديو عفوي في كواليس تصوير '150' - فيديو

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، من كواليس تصوير الفيديو كليب الخاص بأغنية "150" الذي أطلقته مؤخراً.

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وظهرت نانسي ترقص بطريقة عفوية وتتعلم خطوات الرقصة التي ظهرت في الكليب، وهي حافية القدمين.

رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداولوا الفيديو الذي نشرته نانسي مثنين على طرافة نانسي وعفويتها ومعربين عن إعجابهم ومحبتهم الكبيرين لها، إضافة إلى ثقتها الكبيرة بنفسها.

المصدر - الفن