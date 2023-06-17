نجمة باب الحارة تخضع لعملية قلب مفتوح -صورة

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة السورية وفاء موصللي عن خضوعها لعملية قلب مفتوح مؤخراً .



وبالتفاصيل ، قالت نجمة مسلسل " باب الحارة" خلال لقاء مع موقع" ET بالعربي" انها خضعت منذ فترة قصيرة لعلمية قلب مفتوح واخفت مرضها عن الجميع قائلة :" بعد تدهور وضعي الصحي لم اخبر احداً وخضعت للعملية فورا حتى ما اقلق ابنتي التي تعمل في دبي وما يتأثر عملها "



وبتفاصيل المرض اكدت موصللي انها اصيبت منذ الطفولة بمرض روماتيزم القلب وتطور المرض بعد سن الأربعين واصبح بحاجة لجراحة وفقاً لأطباء الفنانة .

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واوضحت الفنانة انها اعتذرت عن اعمالها الفنية الحالية نظراً لوضعها الصحي ولكنها ستعود قريبا لاعمالها.



