السبت 17-06-2023
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السبت، 17-06-2023 12:00 م

نجمة باب الحارة تخضع لعملية قلب مفتوح -صورة

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الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة السورية وفاء موصللي عن خضوعها لعملية قلب مفتوح مؤخراً .

وبالتفاصيل ، قالت نجمة مسلسل " باب الحارة" خلال لقاء مع موقع" ET بالعربي" انها خضعت منذ فترة قصيرة لعلمية قلب مفتوح واخفت مرضها عن الجميع قائلة :" بعد تدهور وضعي الصحي لم اخبر احداً  وخضعت للعملية فورا حتى ما اقلق ابنتي التي تعمل في دبي وما يتأثر عملها "

وبتفاصيل المرض اكدت موصللي انها اصيبت منذ الطفولة بمرض روماتيزم القلب وتطور المرض بعد سن الأربعين واصبح بحاجة لجراحة وفقاً لأطباء الفنانة . 

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 واوضحت الفنانة انها اعتذرت عن اعمالها الفنية الحالية نظراً لوضعها الصحي ولكنها ستعود قريبا لاعمالها.

 


 




 

 


 

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