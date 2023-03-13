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الإثنين، 13-03-2023 09:59 ص

نجوم الفن يحتفلون بـ"يوم العلم" السعودي

يوم العلم السعودي_0


الوكيل الإخباري- احتفل عدد كبير من النجوم السعوديين والخليجيين والعرب بـ"يوم العلم السعودي" عبر حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتب عبد المجيد عبدالله: "افخر بهويتي في يوم العلم السعودي رمزاً لوحدة وسيادة وعزة بلادي يعلو في سماء الدنيا ليؤكد عظمة هذه الأرض المباركة في ظل قيادتي "سلمان العز" حفظه الله، وامير الشباب #عراب_الرؤية #محمد_بن_سلمان رعاه الله، ودمنا بأمن ورفعه وسمو في عهدهم الأمين".

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وغرّدت إلهام علي: "سَارِعِي لِلْمَجْدِ وَالْعَلْيَاء مَجِّدِي لِخَالِقِ السَّمَاء وَارْفَعِ الخَفَّاقَ أَخْضَرْ يَحْمِلُ النُّورَ الْمُسَطَّرْ رَدّدِي اللهُ أكْبَر يَا مَوْطِنِي مَوْطِنِي عِشْتَ فَخْرَ الْمُسلِمِين عَاشَ الْمَلِكْ لِلْعَلَمْ وَالْوَطَنْ".

وعلقت يارا بجملة "مبروك مبروك عليكم".


وقالت مايا دياب: "أدام الله السلام والعزّ والمحبة على المملكة العربية السعودية والشعب السعودي بمناسبة يوم العلم".

 

 

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