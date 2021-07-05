نجوى كرم تعايد أهل الجزائر بمناسبة عيد الإستقلال الجزائري

الوكيل الإخباري - عايدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم أهل الجزائر بمناسبة عيد الإستقلال الجزائري، وكتبت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلةً: "كل شعب بيعرف يطالب بإستقلالو هو شعب بيستحق الحرّية! كل عام والشعب الجزائري بألف خير واستقلال"، ولاقى منشورها تفاعلاً كبيراً من محبيها الذين شكروها وعبروا عن حبهم الكبير لها.

اضافة اعلان



الجدير ذكره أن نجوى ظهرت مؤخراً بمقطع فيديو صغير، وهي في ستوديو تسجل جديدها.



ونشر الملحن اللبناني نبيل الخوري هذا الفيديو، في إشارة منه إلى العمل الذي يجمعه مع نجوى.

وأشعل الفيديو حماس المتابعين، وأثار إعجابهم وشوقهم لأعمال نجوى.

المصدر - الفن