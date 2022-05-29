راغب علامة يغني في مصر

الوكيل الإخباري-يحيى النجم اللبناني راغب علامة حفلاً غنائيًا بالتجمع الخامس بمصر يوم 12 يونيو المقبل، ويقدم في الحفل باقة من أغانية التي اشتهر بها قديمًا وحديثًا منها "طب ليه"، "اللى باعنا" وغيرها من الأغانى.

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وأحيا مؤخرًا راغب علامة، ذكرى رحيل والده السادسة بكلمات مؤثرة عبر حسابه على تويتر، وكتب راغب، قائلاً: "أنها الذكرى السادسة لرحيله، أبي وأخي وصديقي الحقيقي رحل اليها بعد شهرٍ من رحيلها، أميرة حياته ورفيقة عمره مرّت السنين وفي قلوبنا تعيش الذكرى الفاتحة والصلاة على أرواحهم الطاهرة".





اليوم السابع

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