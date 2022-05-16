الإثنين 16-05-2022
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الإثنين، 16-05-2022 04:24 م

نسرين طافش في أحدث ظهور لها -صور

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الوكيل الإخباري-شاركت الفنانة السورية نسرين طافش الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وثقت من خلالها إستمتاعها بوقتها في مصر.

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وظهرت نسرين طافش، وهي ترتدي Set مميز للغاية، مؤلف من بنطال ، مع سترة قصيرة من عدة ألوان، مع توب باللون الأبيض، ونسقت معها حذاء رياضي باللون الأبيض، مع حقيبة يد باللون البني، ونسقت معه مجموعة اكسسوارات زادت الإطلالة رقياً.


وعلقت نسرين طافش على المنشور، كاشفة عن انها في معبد الأقصر في مصر، وكتبت: "معبد الأقصر".

 






الفن

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