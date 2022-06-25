نوال الكويتية تعتذر عن حفل جدة بسبب وعكة صحية

الوكيل الإخباري-نشرت الفنانة نوال الكويتية تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تعلن فيه عن تأجيل حفلها في السعودية والذي كان من المقرر أن يقام في 1 يوليو المقبل.

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وقالت نوال في تعليقها: " جمهوري الحبيب أعتذر منكم لعدم قدرتي على إِقامة حفل جدّة بسبب وعكة صحّية خفيفة أمر بهِا ‏وأرجو تقبّل اِعتذاري واشوفكم على خير وعلى حب".



يذكر أن الفنانة نوال الكويتية نشرت تغريدة ايضا منذ أربعه أيام تسأل فيها متابعيها عن الأغاني التي يريدون الاستماع اليها أثناء الحفل قائلة: "جمهوري الغالي أتمنّى تشاركوني بالأغاني اللي تحبّون تسمعونها بحفل جدة".

صدى البلد